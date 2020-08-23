كابول: إصابة طفلين ومدير مدرسة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أطفال ومدير مدرسة في كابول، بجراح متفاوتة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في القرية، بعد ظهر اليوم الأحد.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن من بين المصابين رجل في الستينات من عمره وهو يعاني من جراح خطيرة، وطفلان يبلغان من العمر 3 سنوات، إذ وصفت حالتهما بالمتوسطة وهما يعانيان من جراح في أطراف جسديهما.
كما أصيبت من جراء الجريمة، طفلة أخرى في يدها نتيجة تعرضها لشظايا نجمت عن إطلاق العيارات النارية.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
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