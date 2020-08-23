توقعات بريطانية متشائمة بشأن التوصل للقاح لفيروس كورونا

الأحد 23 أغسطس 2020

قال خبير الأوبئة وكبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي، إنه من غير المرجح أن يكون هناك لقاح "فعال وآمن" لفيروس كورونا قبل حلول شتاء عام 2021.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ويتي قوله، إن هذا الشتاء سيشهد "مشكلات حقيقية" بشأن "كوفيد 19"، المرض الناجم عن انتشار فيروس كورنا، مؤكدا أنه يجب على بريطانيا افتراض عدم توفر لقاح هذا العام.

وأوضح خبير الأوبئة أن هناك "فرصة معقولة" لإمكانية توفر لقاح لفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من 808 آلاف شخص وإصابة أكثر من 23 مليونا آخرين، في فصل الشتاء من العام المقبل.

وقال: "سأكون سعيدا إذا توفر لقاح في وقت أبكر وليس أبعد من ذلك، لكنني سأفاجأ تماما بكل تأكيد إن كان لدينا لقاح عالي الفعالية وجاهز للاستخدام على نطاق واسع قبل نهاية فصل الشتاء" الحالي.

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وأضاف: "قد يعتبر كثيرون كلامي هذا تشاؤميا، لكن عليّ القول إن محاولة الحصول على لقاح بسرعة غير عادية أمر غير وارد، إذ علينا التحقق من نجاحه والتأكد من أنه آمن. هذه الأشياء تستغرق وقتا".

ورجح أن يكون أمام العالم عام كامل من الانتظار من الآن، وليس 6 أشهر، كما كان يعتقد البعض في بداية تفشي فيروس كورونا، قائلا إنه "سيكون من الحماقة وضع خطط على أساس توفر لقاح في الشتاء المقبل".

وأعرب ويتي عن ثقته بـ"قدرة العلم على إخراج البشرية من هذه الحفرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لن يحصل في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

وتأتي تصريحات كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا في يوم سجلت المملكة المتحدة 1288 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تشير الأرقام الحكومية إلى أن المملكة المتحدة سجلت 41 ألفا و423 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 324 ألفا حتى الآن.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 28 من أكثر من 150 لقاحا تجريبيا يجري اختبارها حاليا على الإنسان، من بينها 6 وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها تجربة المنتج المرشح على مجموعات كبيرة من البشر.