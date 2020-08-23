الهلال الإماراتي ومكتب حقوقي يزوران النازحين بمخيم العليلي بالحديدة

الأحد 23 أغسطس 2020

قامت لجنة الطوارئ والخدمات الإغاثية بمكتب الهلال الأحمر الإماراتي ومكتب حقوق الإنسان والسلطة المحلية بالساحل الغربي، بزيارة تفقدية للنازحين في مخيم العليلي بمديرية الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة.



واطلعوا في الزيارة على أحوال النازحين ومعالجة احتياجاتهم والعمل على تلبية متطلباتهم الضرورية من الغذاء والدواء والإيواء، كما وزعت مجموعة من الخيام لاستيعاب النازحين الجُدد وتعويض النازحين بخيام الإيواء الجديدة؛ تعويضًا عن خيامهم التي تعرضت للتلف والضرر جراء الأمطار الكثيفة التي هطلت على الساحل في الأيام القليلة الماضية، ونُصِبت الخيام اللازمة وزوِّدتْ بمواد الإيواء.

وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة دولة الإمارات الساعية لتخفيف المعاناة عن كاهل أهالي الساحل الذين تعرضوا للبطش والتنكيل والتهجير القَسري من مليشيا الحوثي الانقلابية.

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الجدير بالذكر أن هيئة الهلال تزود أكثر من 2500 أسرة نازحة في الخوخة والحيمة منذ اربع سنوات بالمواد الدوائية والصحية والغذائية والإيوائية ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى ديارهم التى هجروا منها.

وخلال الزيارة أكدت الاستاذة (فتحية)؛ مديرة مكتب حقوق الإنسان بالساحل الغربي، أن الهلال الاحمر الإماراتي يأتي في مقدمة الداعمين للنازحين منذ نزوحهم قبل أربع سنوات وحتى اليوم دون تقصير أو انقطاع، وأن المساعدات الإماراتية تصل إليهم شهريًا إلى جانب الإهتمام بالجوانب الحياتية كالصَّرف الصحي، وتقديم الخدمات الطبية المتواصلة في العيادات المتنقلة، والزيارات الدورية لفِرَق الهلال الطبية التى تتفقد أحوالهم، وتتابع الحالات المرضية المنتشرة كأمراض الكوليرا والملاريا والحميات الأخرى؛ كحمى الضنك والمكرفس وغيرها.

أهالي المخيم من جانبهم عبروا عن خالص شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات التى تقف إلى جانبهم بروح إنسانية أخوية صادقة رسمتها سياسة حكيمة وجسدتها حكومة وشعب سخي في العطاء.