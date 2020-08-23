شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكشف عن 390 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020 تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 71,216 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

Advertisements وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و80 حالة شفاء. وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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