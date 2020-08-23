شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تزايد الإصابات .. إيطاليا ترفض العزل العام والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في مقابلة مع صحيفة اليوم الأحد إن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.
وأعلنت السلطات أمس السبت تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في مايو.
وقال سبيرانتسا لصحيفة لا ستامبا اليومية "لن نفرض عزلا عاما جديدا"، مضيفا أن الوضع الراهن لا يُقارن بفبراير شباط ومارس آذار عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم. وتابع قائلا "أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تزايد الإصابات .. إيطاليا ترفض العزل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.