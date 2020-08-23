شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية .. "الشاورما" تتسبب في حادث تسمم بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أصيب ستة أشخاص من عائلة واحدة بحالات تسمم في الأردن اليوم الاحد جراء تناولهم وجبات شاورما من أحد المطاعم في محافظة المفرق شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن محافظ المفرق ياسر العدوان قوله إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، لافتا إلى أنه تم إغلاق المطعم احترازيا.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت اواخر الشهر الماضي وفاة طفل عمره خمس سنوات وإصابة 700 نتيجة إصابته بالتسمم الجماعي الغذائي جراء تناول "شاروما" في مطعم بمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.