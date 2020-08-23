شرطة البصرة: القبض على قاتل شاب عشريني في الزبير

أعلنت شرطة البصرة، اليوم الأحد، الكشف عن ملابسات جريمة قتل شاب عشريني في قضاء الزبير غربي المحافظة، والقبض على القاتل.

وقال إعلام شرطة البصرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جريمة قتل حصلت في قضاء الزبير لشاب عشريني، وبعد التحري وجمع المعلومات والتعمق في التحقيقات من طرف قسم مكافحة الاجرام بالبصرة، تم كشف ملابسات جريمة القتل والتعرف على القاتل".



وأضافت، أنه "تم إلقاء القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف المجرم صراحة بجريمة القتل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".



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