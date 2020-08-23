الموقف الوبائي لفايروس كورونا في كردستان خلال الاسبوع الماضي

وقالت الوزارة في بيان تابعه الخليج 365، ان "عدد الفحوصات التي اجريت للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في اقليم كردستان خلال الاسبوع الماضي وصل الى 27348 فحصا، 10730 في اربيل، 6103 في السليمانية، 10250 في دهوك، 265 في حلبجة".

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واضافت ان "عدد الاصابات المسجلة في اقليم كردستان خلال الاسبوع الماضي وصل الى 3712، 1699 في اربيل و949 في السليمانية، و923 في دهوك و141 في حلبجة".

وتابعت ان "عدد حالات الوفاة جراء الاصابة فايروس كورونا خلال الاسبوع الماضي بلغ 163 حالة، 90 في اربيل و61 في السليمانية و10 في دهوك و2 في حلبجة".