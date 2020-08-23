تنشر الخليج 365 قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق العراقية، اليوم الأحد ( 23 آب 2020).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر ببغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 324.5 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 322 ألفاً.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 306 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 295 ألف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 325 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 310 و325 ألفاً.
(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 306 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 295 ألف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 325 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 310 و325 ألفاً.
(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.