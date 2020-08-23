أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ففي أسواق الجملة ل‍شارع النهر ب‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 324.5 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 322 ألفاً.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 306 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 295 ألف دينار.



وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 325 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 310 و325 ألفاً.

(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).

