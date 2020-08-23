شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تكشف عن 390 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 71,216 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.



وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و80 حالة شفاء.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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