شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 73 وفاة و4852 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4852 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

Advertisements ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا. وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16383 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 956749 شخصا.

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