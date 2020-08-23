تعطل جسر لندن المعلق يسبب أزمة سير خانقة

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شهدت لندن زحمة سير خانقة بسبب عطل أصاب جسر تاور بريدج المتحرك على نهر التايمز السبت، نتج من مشكلات تقنية.

لندن: تسبب تعطل جسر تاور بريدج المتحرك الشهير على نهر التايمز في لندن، وهو على ارتفاع عال، السبت، في أزمة مرور خانقة. وأغلق الجسر أمام حركة السير عدة ساعات، مساء السبت. وأوضحت الشركة المشغلة للجسر في تغريدة أن الجسر "واجه مشكلات تقنية".

وأعلنت الشرطة البريطانية، إغلاقه في قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، فيما أعيد فتحه أمام حركة المرور بعد ساعة، لكن طابور السيارات انتظر عدة ساعات قبل أن يعود إلى حركته الطبيعية.

بني الجسر الشهير بين عامي 1886 و1894، وهو يرفع حوالى 800 مرة سنويًا للسماح بحركة الملاحة عبر نهر التايمز.