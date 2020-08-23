شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بإعلان خطة العام الدراسى الجديد فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، بوضع خطة شاملة لكيفية سير العملية التعليمية في العام الدراسى المقبل 202- 2021، في ظل جائحة فيروس كورونا، تتضمن كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والحفاظ على كل العاملين في المنظومة التعليمية.

وقال "الزنط"، لـ"الخليج 365"، إن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نجحت باقتدار وجدارة حتى الآن في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، والجميع يحرص على انتظام الدراسة وعدم تأثر العملية والمنظومة التعليمية سلبا بجائحة كورونا، لافتا إلى ضرورة توجيه رسالة طمأنة لأولياء الأمور بشأن حماية أبنائهم خلال الدراسة، وأن يتم إعلان خطة العام الدراسى الجديد، وكيف سيكون نظام الدراسة، هل ستكون الكترونيا "عن بعد"، أم سيتوجه الطلاب إلى المدارس، وإذا توجهوا إلى المدارس هل سيكون ذلك يوميا أم في أيام محددة خلال الأسبوع.

وتابع عضو مجلس النواب: "نثق أن الدولة ستتخذ الخطوات التي تحقق الصالح العام للجميع، وأنها تحرص على حماية المعلمين والطلاب وكافة أبناء الشعب المصرى".

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وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد لقاء، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسى المقبل 2020/2021، ورحب شوقى بالتعاون مع وزارة الصحة فى عدة مجالات، وأكد على أهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الصحة لضمان الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والوصول لأفضل نموذج يتناسب معهم خلال العام الدراسى المقبل، قائلاً: "إن العام الدراسى سيبدأ 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 وتواجه الوزارة تحديًا كبيرًا في أعداد الطلاب، حيث إن هناك حوالى 22 مليون طالب، مقسمين على جميع المراحل".

وناقش الجانبان التصورات المبدئية لخطة العام الدراسي المقبل، والتى سيتم الإعلان عنها كاملة أول سبتمبر المقبل، وبعض الحلول المقترحة لشكل ونظام الدراسة؛ للوصول إلى القرار الصحيح الذى يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذى نحافظ به على سلامتهم وصحتهم.