من بينها المغرب..مستشار ترامب في جولة لعدد من الدول العربية الأسبوع المقبل لبحث التقارب مع إسرائيل

في ظل الحديث عن مساعي أمريكية لتسريع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، ليشمل دول عربية أخرى، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن سعي دبلوماسيين أمريكيين لزيارة المغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت وكالة “أسوشييتد بريس” الأمريكية، ليلة أمس السبت، إن “جاريد كوشنر”، صهر، ومستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيقوم، خلال الأسبوع المقبل، بجولة تشمل عددا من الدول، ضمنها المغرب، وسلطنة عمان، والسعودية، والبحرين، وأيضا إسرائيل، حسب دبلوماسيين أمريكيين.

وأوضح المصدر ذاته أن زيارة كوشنر تأتي في سياق مسعى إلى إحداث تقارب بين الدول المذكورة وتل أبيب عقب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وبالموازاة مع ذلك، وللهدف نفسه، يقوم وزير خارجية أمريكا “مايك بومبية” بجولة، تشمل البحرين، وعمان، وقطر، والإمارات، والسودان، وإسرائيل.

يذكر أنه بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، بإعلان البلدين، في بيان مشترك بينهما، توصلهما إلى إتفاق سلام، وصفه الرئيس الأمريكي بـ“التاريخي”، خرج الإعلام الإسرائيلي لتوجيه كتاباته نحو المغرب من جديد، مرجحا أنه بات من المرشحين ليكون الدولة العربية المقبلة، التي توقع اتفاقا مع إسرائيل.