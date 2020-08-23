مطالب بإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس في صفوفهم.. هل عمال النظافة محميون من كورونا؟

يسود قلق كبير وسط رجال النظافة في مدينة الدارالبيضاء الكبرى أمام الارتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 المستجد، الذين يطالبون بإجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالفيروس، من أجل سلامتهم الصحية.

وفي هذا الإطار، طالب عبد الهادي زاهيدي، الكاتب العام الجهوي للجماعات المحلية في جهة الدارالبيضاء – سطات، شركات النظافة “أفيردا”، و”ديرشبورغ”، المفوض لهما تدبير قطاع النظافة في المدينة، باتخاد كل التدابير الاستباقية لاجراء التحاليل المخبرية لعمالها حول فيروس كوفيد19.

وأوضح المتحدث نفسه أن إجراء التحاليل المخبرية، الخاصة بالفيروس بشكل استباقي من شأنه حفاظا على صحة عمال النظافة وحياتهم، وذلك نظرا إلى طبيعة عمل النظافة، والخدمات الجليلة، التي يقدمونها.

ويواصل عمال النظافة في الدارالبيضاء عملهم بشكل طبيعي، في ظل المخاطر المحدقة بهم، على رأسها فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها شركات النظافة في مدينة الدار البيضاء لحماية عمال النظافة من فيروس كورونا، إمدادهم بقفزات، وكمامات من أجل وقايتهم منه، فضلا عن تعقيمهم لحاويات الأزبال بمحلول خاص لقتل الفيروسات، وأيضا تحسيسهم بضرورة اتخاذ الوقاية، من أجل حماية أنفسهم من فيروس كورونا.