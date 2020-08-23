تسكت تعود إلى المغرب بعد قضائها الحجر الصحي في إسبانيا

عادت الفنانة المغربيةّ، ابتسام تسكت، من إسبانيا، حيث قضت مدة 5 أشهر، بما فيها فترة الحجر الصحي.

وكشفت تسكت، لأول مرة، أنها أمضت فترة الحجر الصحي الشامل في إسبانيا، معلنة قرب عودتها الفنية، التي قالت عنها إنها ستكون قوية.

وكتبت تسكت، أمس السبت، على أنستغرام:”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المخلصين لي كنحماق عليكم وأحلى جمهور أولا أتمنى أن تكونوا سالمين وبألف خير.. بغيت نطمأنكم أنني الحمدلله عدت بخير لبلادي المغرب الحبيب وأهله وناسه الطيبين لي كيدخلو الفرحة للقلب بعد غياب دام أزيد من 5 اشهر بالحجر الصحي في اسبانيا “.

وأضافت تسكت: “توحشتكوم بزاف إن شاء الله أنا راجعة ليكم بقوة أكثر من قبل، وأتمني من كل قلبي أن يرفع هذا الوباء في أقرب وقت يا رب”.

وغابت تسكت عن الإصدارات الجديدة منذ مدة طويلة قبل أن تواعد الجمهور بعودة قوية قريبا.