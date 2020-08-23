الأمن يغرم 4 موظفين داخل ميناء طنجة المتوسط بسبب الكمامة الواقية

أقدمت السلطات الأمنية بميناء طنجة المتوسط، يوم الجمعة، على تغريم 4 موظفين في مصلحة الرسوم Taxation التابعة ل”طيمسا” بسبب عدم ارتدائهم للكمامة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وحسب مصدر خاص، فإن عناصر الأمن وهم في جولة روتينية داخل ميناء طنجة المتوسط، قاموا بتحرير مخالفة لأربع موظفين وهم بدون كمامات قيمتها 300 درهم.
وفي سابقة من نوعها يتم تغريم موظفين أثناء أداء عملهم داخل الإدارة، منذ فرض المغرب لحالة الطوارئ الصحية، وإقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية من بينها الزامية وضع الكمامة الواقية.
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