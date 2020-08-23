لقيت طفلة مصرعها، مساء أمس السبت متأثرة بالاصابات التي تعرضت لها بعد سقوطها من شرفة منزل أسرتها بتجزئة برج الزيتون بمدينة مراكش.
وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة الضحية عمرها لا يتجاوز 3 سنوات، وكانت تلعب جانب النافذة قبل أن تسقط من الطابق الثالث، في غفلة من أبويها، بشكل مفاجئ و في ظروف غامضة وسط الباحة الداخلية للاقامة حيث تقطن عائلتها.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات من طرف عناصر الوقاية المدنية حيث فارقت الحياة متأثرة باصابتها بنزيف حاد حيث تم إيداعها يمستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
وحلت المصالح الأمنية في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق حول الواقعة، التي تركت حزنا كبيرا في صفوف العائلة، والجيران.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 3 سنوات.. وفاة طفلة بعد سقوطها من نافذة الطابق الثالث لمنزلها في مراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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