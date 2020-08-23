شقيقة ترامب تصفه بـ"الكذّاب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" أمس السبت، تصريحات مسجّلة سرًّا لشقيقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصفه بأنه "قاس" و"كذاب" وغير جدير بالثقة.

وهاجمت ماريان ترامب باري خصوصا سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأميركية أن "كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته" الانتخابية. وأضافت "ليس لديه أي مبدأ". وأشارت إلى "تغريداته اللعينة وأكاذيبه".

وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب التي نشرت أخيرا كتابا يدين "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.

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وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. ودان البيت الأبيض الكتاب.

وقالت ماريان ترامب باري لابنة شقيقها في التسجيل "كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاس".

وتؤكد شقيقة ترامب أيضا أن الملياردير الجمهوري قام بالغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضا في كتاب ماري ترامب.

وقالت ماريان ترامب باري في التسجيل إن شقيقها "التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه"، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص. ولم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات.