خلال أسبوعين.. مصرع عشرات القتلى الحوثيين بقناصة "المشتركة" في الساحل الغربي باليمن

الأحد 23 أغسطس 2020

تلقت مليشيات الحوثي، خلال الأسبوعين الماضيين، ضربات موجعة على أيدي قناصة القوات المشتركة، وخسرت المليشيات عشرات القتلى بينهم قيادات ميدانية وعناصر قناصة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، رفعت خلال الأسبوعين الماضيين من وتيرة تصعيدها العسكري، معتقدة أنها ستحقق اختراقات ميدانية وفتح ثغرات في صفوف القوات المشتركة، لكن تصعيدها تحول إلى ويلات على قياداتها وعناصرها المسلحة.

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وأضافت، إن خروقات المليشيات امتدت من التُّحيتا إلى حيس والدُّريهمي والجبلية والجاح ومدينة الحديدة، وصولاً إلى جبهة البرح غرب تعز، لكن رد القوات المشتركة كان ساحقا وحصد رؤوس الحركة التابعة لإيران.

وكانت القوات المشتركة رصدت ما يقارب من 76 خرقا حوثيا في المناطق المحررة من الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين و342 خرقا للهدنة الأممية منذ توقيعها.