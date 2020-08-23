مقتل 3 من الأمن في كمين شمالي بوركينا فاسو

الأحد 23 أغسطس 2020

قُتل 3 عناصر في قوى الأمن، السبت، جراء كمين استهدفهم في شمال بوركينا فاسو التي تشهد تجددا لأعمال العنف، وفق مصدران أمني ومحلي.



وأكد مصدر أمني، في تصريحات صحفية، أن "فريقا مؤلفا من دركيين وشرطيين تعرّض صباحا لكمين نصبه مسلّحون مجهولون قرب برسالوجو"، المنطقة التي تأوي آلاف النازحين الهاربين من هجمات الإرهابيين.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته إن "الحصيلة الأولية تفيد بمقتل 3 عناصر وجرح 4"، موضحا أنه "تم إرسال تعزيزات من برسالوجو تجري عمليات تمشيط في المنطقة".

ومن برسالوجو قال مصدر محلي: "للأسف قتل 3 أشخاص".

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وبحسب المصدر نفسه "نُصب الكمين عند محور برسالوجو-فوبيه" حيث استُهدفت في نهاية مايو/أيار قافلة إنسانية بهجوم أوقع 15 قتيلا بينهم 5 من قوات الدرك.

وتنشط في شمال بوركينا فاسو جماعات إرهابية أسفرت هجماتها في السنوات الخمس الأخيرة عن أكثر من 1100 قتيل وما لا يقل عن مليون نازح.

وتعاني قوات الأمن في بوركينا فاسو، أحد أفقر دول غرب إفريقيا، من نقص كبير في التجهيز والتدريب على الرغم من المساعدات التي تقدّمها قوات أجنبية، خصوصا فرنسا التي تنشر في منطقة الساحل 5100 عسكري في إطار قوة برخان لمكافحة الإرهاب.

وفي العام 2019 أوقعت أعمال العنف التي تمارسها جماعات إرهابية والنزاعات الداخلية في وسط منطقة الساحل، 4 آلاف قتيل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق الأمم المتحدة.