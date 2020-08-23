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شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تعتقل أحد زعماء طالبان في كابول والان مع التفاصيل
الأحد 23 أغسطس 2020
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، اعتقال الملا أختر، أحد زعماء وحدة تابعة لحركة طالبان، خلال عملية مشتركة في إقليم كابول الليلة الماضية.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع إنه تم إطلاق عملية مشتركة في منطقة شاكاردارا في إقليم كابول وتم اعتقال الملا أختر.
وأضاف أن أختر "كان متورطا في أنشطة إرهابية في منطقة شاكاردارا مؤخرا".
وأشار إلى أن "طالبان تشيع الخوف في المنطقة"، مضيفة أن "القوات ستبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن".
وكان 5 على الأقل من مسلحي طالبان قد قتلوا قبل أسبوع وأصيب اثنان آخران- من بينهم زعيم لطالبان- خلال عملية مشتركة لقوات الأمن بالمنطقة، واعتقل 25 مسلحا من بينهم ثلاثة من قياديي الحركة.
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