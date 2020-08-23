ترامب يوافق على إعلان كل من بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث

الأحد 23 أغسطس 2020

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، على إعلان كل من إقليم بورتوريكو وولاية كاليفورنيا مناطق كوارث.



وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم السبت، أن "الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث وأمر بتقديم دعم فدرالي لجهود سلطات الولاية في المناطق المنكوبة".

ويتيح هذا القرار التمويل الفدرالي للسلطات المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية لتقوم بأعمال الإغاثة وإزالة آثار الإعصار في ولاية كاليفورنيا المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

ويتيح إجراء الرئيس التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ليك، ونابا، وسان ماتيو، وسانتا كروز، وسولانو، وسونوما، ويولو بحسب روسيا اليوم.

ويمكن أن تشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

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كما أن التمويل الفيدرالي متاح أيضا للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ في المقاطعات المذكورة.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن تقييمات الأضرار متواصلة في مناطق أخرى، ويمكن تعيين المزيد من المقاطعات وأشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.

وأشار بأنه يمكن للمقيمين وأصحاب الأعمال الذين تكبدوا خسائر في المقاطعات المعينة البدء في التقدم للحصول على المساعدة يوم الأحد عن طريق التسجيل عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بأرقام مخصصة للغرض.

أما بالنسبة لبورتوريكو، فقد أكد ترامب وجود حالة طوارئ وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الكومنولث والاستجابة المحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية "لورا" التي بدأت في 21 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

ويخول إجراء الرئيس وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

وتدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة، تطبق بجميع البلديات الـ 78 في كومنولث بورتوريكو.