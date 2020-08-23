شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الضحايا : إيران تكذب في وقائع إسقاط الطائرة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة ، إنه على إيران قول الحقيقة فيما يخص تحطم الطائرة.

وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفين ينين، إن كييف تسعى في المقام الأول إلى معرفة الحقيقة بشأن إسقاط طائرتها من قبل إيران وإن الحصول على تعويضات نقدية هو هدف ثانوي.

وأكد ينين، في مقابلة مع إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من براغ، أن الهدف الأساسي لأوكرانيا هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء إسقاط طائرتها ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً من قبل الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الحالي.