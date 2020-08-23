شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الضحايا : إيران تكذب في وقائع إسقاط الطائرة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل
وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفين ينين، إن كييف تسعى في المقام الأول إلى معرفة الحقيقة بشأن إسقاط طائرتها من قبل إيران وإن الحصول على تعويضات نقدية هو هدف ثانوي.
وأكد ينين، في مقابلة مع إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من براغ، أن الهدف الأساسي لأوكرانيا هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء إسقاط طائرتها ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً من قبل الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الضحايا : إيران تكذب في وقائع إسقاط الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.