شكرا لقرائتكم خبر عن أدلة جديدة تكشف تورط حزب الله في انفجارات بيروت والان نبدء بالتفاصيل

• دير شبيغل : علاقة قوية بين حزب الله ومالك سفينة نترات الأمونيوم

كشفت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية عن علاقة قوية لحزب الله اللبناني مع مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم ، موضحة أن مالك السفينة هو «شارالامبوس مانولي» رجل أعمال قبرصي له علاقة مع بنك مرتبط بحزب الله، يُدعى «إف بي إم إي» التنزاني، والذي يعمل كواجهة من أجل غسيل أموال لمصلحة حزب الله.

وقبل أسبوعين كشفت صحيفة «دي تسايت» الألمانية، عن تورط الدوحة في تمويل حزب الله، فيما يستعد البرلمان الألماني (البونستاج) للتحقيق في تمويل قطر لحزب الله، وذلك بعد أن حصل «ماريان فاندت»، النائب عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم على وثائق تدين قطر ، وقال: سنستخدم علاقاتنا في الشرق الأوسط والأدنى لوقف تمويل حزب الله.