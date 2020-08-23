شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تعيد فرض قيود الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الحكومة الكرواتية، اليوم الأحد، إعادة فرض بعض الإجراءات التقييدية لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن سجلت البلاد ارتفاعاً حاداً في الحالات الجديدة خلال الآونة الأخيرة، وذكرت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من غد الإثنين وستستمر لمدة 14 يومًا على الأقل؛ وبموجبها، سوف تستقبل المقاهي والحانات الزوار في مناطقها المفتوحة فقط، فيما سوف تُطبق بعض القيود على زوار حفلات الزفاف.
يُذكر أنه في أعقاب الزيادة في الحالات الجديدة بكرواتيا، قررت عدد من الدول إدراج كرواتيا في قائمة السفر الحمراء الخاصة بها، مما أثر مؤخراً على عدد السياح الأجانب وقلل من توقعات البلاد لموسم سياحي جيد.
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