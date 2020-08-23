بالفيديو الرادود حمزة الصغير .. صوتُ خالد على مر العصور

ولد ملا حمزة في كربلاء محلة باب الطاق عام1921

كان وحيد والديه تعلم قراءة القرآن والأدب

الملا حمزة كان مولعا بحفظ القصائد الحسينيه والأوزان وسمي بالصغير

للتفريق بينه وبين الرواديد المشهورين آنذاك الرادود حمزة السماك والرادود حمزه العمران المعرف بالطويل

و يعد من اهم الرواديد الحسينيين الذي أنجبتهم كربلاء والعراق

ذاع صيته وملأ الآفاق بالرغم من وجود رواديد كبار يسبقونه عمراً وخبرة

لقد امتاز المرحوم الزغير بحسن اختيارهِ للقصائد التي كانت تُعرض عليه وعلى أثر مرضٍ عضالٍ ألمّ به وافاه الأجل عام ١٩٧٦ ..



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