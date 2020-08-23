العملاق البافاري يصطدم بأغنياء باريس في نهائي الأحلام

ويعد هذا النهائي الأول الذي يخوضه باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، أما بايرن ميونخ فيخوض النهائي رقم 11، وقد سبق وتوج باللقب 5 مرات، آخرها في عام 2013.
موعد المباراة
تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
القناة الناقلة
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.
معلق المباراة
يعلق على المباراة حفيظ دراجي عبر قناة beIN SPORTS HD1.
تشكيل بايرن:
حراسة المرمى: مانويل نوير.خط الدفاع: كيميش، بواتينج، ألابا، ديفيز.
خط الوسط: جوريتسكا، تياجو ألكانتارا، بيريسيتش.
خط الهجوم: مولر، جنابري، ليفاندوفسكي.
تشكيل باريس سان جيرمان:
حراسة المرمى: ريكو.
خط الدفاع: كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات.
خط الوسط: فيراتي، ماركينيوس، هيريرا.
خط الهجوم: دي ماريا، نيمار، مبابي.
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