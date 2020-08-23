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العملاق البافاري يصطدم بأغنياء باريس في نهائي الأحلام

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العملاق البافاري أطاح ببرشلونة من ربع النهائي بعد فوز ساحق بنتيجة (8-2)، ثم تغلب على أولمبيك ليون الفرنسي (3-0)، أما أبناء العاصمة الفرنسية فقد حققوا فوزاً في الدقائق الأخيرة أمام أتلانتا بنتيجة (2-1) بربع النهائي، وأقصوا لايبزيج الألماني بالفوز عليه(3-0).

ويعد هذا النهائي الأول الذي يخوضه باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، أما بايرن ميونخ فيخوض النهائي رقم 11، وقد سبق وتوج باللقب 5 مرات، آخرها في عام 2013.

موعد المباراة
تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.

معلق المباراة
يعلق على المباراة حفيظ دراجي عبر قناة beIN SPORTS HD1.

تشكيل بايرن:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميش، بواتينج، ألابا، ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا، تياجو ألكانتارا، بيريسيتش.

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خط الهجوم: مولر، جنابري، ليفاندوفسكي.

تشكيل باريس سان جيرمان:
حراسة المرمى: ريكو.

خط الدفاع: كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات.

خط الوسط: فيراتي، ماركينيوس، هيريرا.

خط الهجوم: دي ماريا، ، مبابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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