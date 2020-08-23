كشف مصدر طبي، الاحد، عن تسجيل 199 اصابة بكورونا في ذي قار اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 199 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".