بارزاني: إحراق وتخريب الممتلكات والمال العام وممتلكات المواطنين يدخل بخانة الإجرام

اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد، ان إحراق وتخريب الممتلكات والمال العام وممتلكات المواطنين يدخل بخانة الإجرام، فيما اشار الى ان مرتكبي جرائم تدمير المباني العامة والخاصة سيطالهم القانون.

وقال بارزاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجرى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، لمناقشة الوضع الصحي والخدمي في المحافظة".

وأعرب بارزاني "عن بالغ قلقه إزاء أعمال الشغب والتدمير ومهاجمة المؤسسات الحكومية والمال العام والخاص وممتلكات المواطنين، من قبل أشخاص باسم المتظاهرين في حلبجة ومناطق أخرى مساء أمس"، مشيرا الى ان "الخروج بتظاهرات سلمية وحضارية حق للمواطنين، غير أن إحراق وتخريب الممتلكات والمال العام وممتلكات المواطنين، يدخل في خانة الإجرام، ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية للاقتصاص من مرتكبي هذه الأفعال".

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وفي جانب آخر من الاتصال، جرى النقاش بشأن مشروعين مهمين في حدود المحافظة، أحدهما مشروع جسر (تووقوت) الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الإعمار والإسكان، وكذلك مشروع (منطقة تصنيع الأغذية) الذي يُنفذ من قبل هيئة الاستثمار. والمشروعان في مراحل الإعداد النهائية، وسيتم وضع الحجر الأساس لهما خلال وقت قريب وبعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

كما ناقش رئيس الحكومة مع محافظ حلبجة الوضع الصحي في حدود المحافظة بما في ذلك خطوات مكافحة جائحة فيروس كورونا.