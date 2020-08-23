إدارة السومرية تطالب محافظ كربلاء بالاعتذار بعد 'تهديده وتجاوزه' على كادر القناة بالمحافظة

تطالب إدارة قناة السومرية الفضائية، محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بالاعتذار من القناة وكادرها بعد "تجاوزه اللفظي وتهديده غير المقبول" تجاه فريق العمل في المحافظة. كما وتحتفظ السومرية بحقها القانوني في مقاضاة محافظ كربلاء بسبب ما بدر منه من "تجاوز لفظي غير لائق".

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