قطع طريق محمد القاسم ببغداد وزخم مروري في المناطق القريبة

تظاهر العشرات من اصحاب عقود الكهرباء، الاحد، على طريق محمد القاسم ببغداد، فيما تم قطع الطريق وحدوث زخم مروري بالمناطق القريبة.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من اصحاب عقود الكهرباء تظاهروا اليوم على طريق محمد القاسم ببغداد للمطالبة بتثبيتهم.
واضاف ان المتظاهرين قطعوا الطريق ما ادى الى حدوث زخم مروري ببعض الطرق القريبة من المكان.
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