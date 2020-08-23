تركيا تقطع المياه عن مليون سوري في الحسكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلاح لا إنساني تسخدمه أنقرة والقوات الموالية لها في سوريا، إذ تقوم تلك المليشيات بقطع الماء عن المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لإجبار الأخيرة على تزويد المناطق التي تسيطر عليها تلك الفصائل بالكهرباء.

تعطيش الحسكة.. أردوغان يروي أطماعه بظمأ النساء والأطفال

وخلال عام قطعت تركيا نحو 8 مرات المياه عن محافظة الحسكة السورية، بعد احتلالها مدينة رأس العين، ودفع هذا الانتهاك السكان للجوء إلى حفر آلاف الآبار بحثا عن المياه.