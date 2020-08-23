ابنة الأخ على نهج عمتها.. أسرار جديدة في عائلة ترامب

يبدو أن أسرار عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يُراد لها الكتمان، بوجود شقيقته هذه المرة التي هاجمته ونعتته بألفاظ مسيئة.

وفي تصريحات سُجلت سرا ونقلتها صحيفة "واشنطن بوست" السبت، هاجمت ماريان ترامب باري، سياسة الرئيس الأمريكي في مجال الهجرة، التي قادت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.



وفي هذا الصدد، عبّرت عن أسفها "لما يفعلونه مع الأطفال على الحدود"، معربة عن اعتقادها أن شقيقها لم يقرأ آرائها بشأن الهجرة، في قضايا المحكمة، "حيث إنه في إحدى الحالات وبّخت القاضي لفشله في معاملة طالب اللجوء باحترام".

وكانت ماريان، 83 عامًا ، ،التي عملت قاضية فيدرالية، منزعجة من كيفية عمل شقيقها البالغ من العمر 74 عامًا كرئيس.

وقالت في التسجيلات إن "كل ما يريده ترامب هو إثارة إعجاب قاعدته" الانتخابية، مشيرة إلى "أكاذيبه" وتغريداته التي نعتتها بـ"اللعينة".

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وأجرت التسجيلات ماري ابنة شقيق الرئيس، وهي صاحبة كتاب نُشر مؤخرا يتحدث عن ما وصفته "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.

وفي التسجيلات أخبرت ماريان ابنة شقيقها "كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاس"، لافتة إلى أن الملياردير الجمهوري "قام بالغش خلال امتحانات جامعية".

وفي أحد الأسئلة تسأل ماري عمتها "ماذا قرأ؟"، لتجيب الأخيرة "إنه لا يقرأ".

تسجيلات "خلسة"

ولم تكن ماري قد تحدثت عن هذه التسجيلات في كتابها الذي أصدرته عن الرئيس، لكن صحيفة "واشنطن بوست" سألتها عن مصدرها بشأن الغش في امتحانات الجامعة، لتكشف أنها سجلت خلسة 15 ساعة من المحادثات وجها لوجه مع عمتها في عامي 2018 و 2019.

وحتى الساعة لم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات، حيث إنه درج على التعقيب حول هكذا أمور.

يُذكر أن روبرت الأخ الأصغر للرئيس، والذي توفي الأسبوع الماضي، كان قد لجأ إلى القضاء في محاولة منه من دون جدوى منع صدور كتاب ابنة شقيقه ماري.

