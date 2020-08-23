549 ألفا و734 إصابة بكورونا في المكسيك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد19/ في المكسيك حتى امس 549 ألفا و734 حالة وذلك حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز و وكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات نفسها إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في المكسيك بلغ 59 ألفا و610 حالات وفاة فيما تعافى 448 ألفا و344 مريضا من الفيروس.

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