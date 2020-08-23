شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: الأمن الغذائي والمائي ملف حيوي لاستقرار التنمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، استراتيجية الأمن الغذائي والمائي، التي تعد أساسا لاستقرار التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خلال استعراض استراتيجية الأمن الغذائي والمائي مع وزيرة الدولة مريم المهيري ... الملف حيوي لاستقرار التنمية في بلدنا.. ودور الأفراد مهم جداً في الاقتصاد في مواردنا المائية والغذائية.. لا نسرف ولو كنا على نهرٍ جار".

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