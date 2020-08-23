قوات التحالف بقيادة أمريكا تنسحب من قاعدة التاجي العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

وكالات_ الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سلمه الموقع رقم 8 في معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.



وجاء هذا التحرك بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، حيث بحث فيها انسحابَ القوات الأمريكية.

وتشرف على عملية الانسحاب، القيادة المشتركة المسؤولة عن التنسيق مع قوات التحالف، ما يجعل دورها ينحصر بعد الانسحاب في عمليات التدريب وتبادل المعلومات.

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وانفجرت عبوة ناسفة، مساء السبت، في منطقة الغزالية غربي بغداد مستهدفة رتلا عسكريا أمريكيا خلال انسحابه من قاعدة التاجي.

وقال مصدر أمني عراقي إن " عبوة ناسفة انفجرت مساء السبت، مستهدفة شاحنة تقل دعما لوجستيا للقوات الأمريكية في منطقة الغزالية غربي بغداد، مشيرا إلى أن الانفجار أحدث أضرارا بالشاحنة، دون وقع إصابات بشرية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عراقية إن القوات الأمريكية تستعد للانسحاب من قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة بغداد.