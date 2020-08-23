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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 69 ألفاً و239 إصابة جديدة و912 وفاة بـكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت الهند 69 ألفا و239 إصابة جديدة و912 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة في الهند اليوم إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة.
بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 56 ألفا و706 حالات وفاة.
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