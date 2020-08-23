شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 69 ألفاً و239 إصابة جديدة و912 وفاة بـكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند 69 ألفا و239 إصابة جديدة و912 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



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وقالت وزارة الصحة في الهند اليوم إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة.

بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 56 ألفا و706 حالات وفاة.