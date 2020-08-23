شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لترمب اليوم بشأن "اختراق" علاجي لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البيت الأبيض في تغريدة أن مؤتمرا صحفيا للرئيس دونالد ترمب سيعقد اليوم الأحد بشأن اختراق علاجي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن مؤتمر ترمب سيكون على الساعة الـ6 مساء، وسيحضره أطباء على علاقة بالملف.

وهذه أول مرة يعلن البيت الأبيض عن "اختراق"، ما يعني ربما الوصول إلى علاج ناجح للفيروس الذي شلّ العالم منذ بداية العام الجاري.

كان الرئيس ترمب اتهم في وقت سابق بعض الجهات وفي مقدمتها "منظمة الغذاء والدواء" بتأخير إجراء اختبارات لقاح كورونا لما بعد الانتخابات.

عينات من اللقاح الروسي ضد كورونا

وقال في تغريدة على حسابه على "تويتر" إن هذه الجهات تصعب على شركات الأدوية الحصول على عينات بشرية لاختبار اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

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وكتب ترمب أن الدولة العميقة أو "أيا من كان" في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت "رويترز" بشكل حصري يوم الخميس عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله إنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأميركية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال.

وكتب ترمب، مشيرا في تغريدته إلى ستيفن هان مفوض إدارة الغذاء والدواء: "من الواضح أنهم يأملون تأجيل الإجابة إلى ما بعد الثالث من نوفمبر. يجب التركيز الآن على السرعة وإنقاذ الأرواح".

من جهتها قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي إن هذا "تصريح خطير" وإن الرئيس "تجاوز الحد" باتهامه لإدارة الغذاء والدواء بممارسة لعبة سياسية.

وتقوم شركات الأدوية بالتنسيق مع إدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية الصحية بتكثيف الإنتاج أثناء الاختبار من أجل إنتاج لقاح بأسرع وقت ممكن لمرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 800 ألف شخص في أنحاء العالم.