صور.. 4 عمليات دقيقة ضمن منظومة التأمين الشامل في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أجرى فريق طب العظام في مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، 4 عمليات دقيقة.

وتضمنت العمليات: تغيير مفصل ركبة، وتغيير مفصل حوض، إصلاح تشوه ساق برقعة عظمية، وإصلاح كسر بعظمة العضد وتركيب شريحة ذاتية الغلق ومسامير.

في سياق متصل، أجرى دكتور نبيل نصر، استشاري الجراحة العامة ومدير العمليات ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى، عملية استئصال كيس بلعومي لمريض، والتي تُعد من العمليات الدقيقة لصعوبة المكان الذي تجرى به.