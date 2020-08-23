محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضي إسكان مميزة، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعي الـ116 قطعة.
وأضاف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر في بيان اليوم الأحد: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (116 قطعة)، من 1 : 30، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الأربعاء 2/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91 : 116، يوم الأحد 6/12/2020".
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانا، من 1 : 30، يوم الإثنين 7/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الأربعاء 9/12/2020، ومن 91 : 120، يوم الخميس 10/12/2020، ومن 121 : 150، يوم الأحد 13/12/2020، ومن 151 : 180، يوم الإثنين 14/12/2020، ومن 181 : 193، يوم الثلاثاء 15/12/2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 16/12/2020، والخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر ديسمبر المقبل.. "الإسكان": بدء تسليم الأراضي المميزة والاجتماعي بحدائق أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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