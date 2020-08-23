محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (أ ف ب):
تعطل برج "تاوير بريدج" المتحرك الشهير على نهر تيمز في لندن وهو على ارتفاع عال، أمس السبت، بعدما رفع للسماح بمرور مركب، "بسبب مشاكل تقنية" ما أثار أزمة سير خانقة.
وأغلق الجسر امام حركة السير ساعات عدة بعد الظهر ومساء. وأوضحت الشركة المشغلة للجسر في تغريدة أن الجسر "واجه مشاكل تقنية".
بني الجسر بين 1886 و1894 وهو يرفع حوالى 800 مرة سنويا للسماح بحركة الملاحة عبر نهر تيمز.
وأعلنت الشرطة إغلاقه قرابة الساعة 17:00 السبت (16:00 بتوقيت جرينتش). وأعيد فتحه أمام المارة بعد ساعة على ذلك إلا أن السيارات اضطرت للانتظار ساعات عدة لسلوكه مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل في جسر "تاوير بريدج" في لندن يتسبب بأزمة سير خانقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.