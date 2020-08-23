بتدريب 200 طبيب وممرض.. الوادي الجديد تستعد للموجة الثانية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ خطة تدريب حديثة للأطقم الطبية تحسبًا للموجة الثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الخطة تشمل تدريب 200 طبيب وممرض على الإجراءات الحديثة وكل ما هو جديد في مجال الوقاية وطرق العلاج لفيروس كورونا من خلال برامج تدريب على أعلى مستوى مع التركيز على برامج التأهيل النفسي لمقدم الخدمة الطبية "ممرض – طبيب" بحيث يكتسب الثقة الذاتية في النفس بما ينعكس على مستوي الخدمة الطبية وبما يضمن أمنهم وسلامتهم الشخصية، وتعريفهم بعظمة وقدر الدور الوطني الذي ينفذه لخدمة بلده وشعبه والإنسانية بشكل عام، في ظل أنه يواجهون وباءً متفشيًا يهدد حياة البشر وهم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس، مع تعريفهم بمدى التضحيات المنوط بهم تقديمها ليقدم الخدمة الطبية وهو مقتنع داخليًا برسالته السامية في إنقاذ البشرية والحفاظ على الأرواح وهو ما حثت عليه جميع الأديان السماوية.

ولفت محروس، إلى أن المديرية اتخذت عدة إجراءات في مواجهة فيروس كورونا منها ما يتعلق بالعنصر البشري، من خلال إعادة توزيع الأطباء بما يضمن تواجد متخصصين بالأمراض المعدية في أمراض الصدر والحميات في جميع أقسام العزل والحجر الصحي.

وأشار محروس، إلى أن الوزارة بقيادة الدكتورة هالة زايد، تدعم المديرية بكافة مستلزمات الوقاية الشخصية لحماية الأطقم الطبية من العدوى الفيروسية.