5 شروط للحصول على إقامة دائمة في الإمارات

تستعرضت "بوابة الوفد" 5 شروط للحصول على إقامة دائمة في البلاد.

ووفقاً لبوابة حكومة الإمارات الذكية فإن تأشيرة الإقامة تكون لـ5 سنوات قابلة للتجديد، لفئة رواد الأعمال، بشرط أن يكون قادرا على إثبات خبرته كرائد أعمال، ويكون أحد المساهمين بحصة رئيسة، أو عضوا في الإدارة، وعلى استعداد للانتقال للعيش في دولة الإمارات، وإقامة مشروع تجاري في

إحدى الإمارات بشكل قانوني.

كما يجب أن تكون لديه فكرة عمل أو خطة يرغب بإنشائها في الإمارات، إضافة إلى أنه يجب على المتقدمين اجتياز متطلبات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بنجاح، بما في ذلك التدقيق والتقييم الصحي.

Advertisements

وذكرت بوابة الحكومة أن رائد الأعمال يحتاج إلى الموافقة على

ترشحه من قبل حاضنة حكومية معتمدة في الإمارات (حاليا AREA 2071) في دبي، أو(HUB71) في أبوظبي.

وأضافت أنه بعد ذلك سيتم دعوة رائد الأعمال لتقديم طلب الحصول على التأشيرة من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت، العام الماضي، عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارات. وأكدت دخول قرار منحهم تأشيرات مدتها 5 سنوات حيز التنفيذ.