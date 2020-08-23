البيت الأبيض يعلن عن كلمة لترامب حول "اختراق في علاج كورونا"

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت، إنالمؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.
ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على "تويتر" إلىضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.
وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر 176 ألف شخص حتى الآن.
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