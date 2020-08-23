مجزرة في كولومبيا راح ضحيتها 33 شخص بسبب تجارة المخدرات

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كولومبيا
قتلت مجموعات مسلحة ممولة من تجارة المخدرات 33 شخصا خلال 11 يوما في أجزاء مختلفة من كولومبيا، في حصيلة تعد واحدة من الأكبر لأعمال في البلاد منذ توقيع اتفاق السلام في العام 2016، وفق ما أعلنت السلطات السبت.
ووقعت 17 من جرائم القتل يومي الجمعة والسبت. وقتل أحد عشر شخصا في وقت سابق خلال هجمات في مناطق متاخمة لفنزويلا والإكوادور.
وتشهد تلك المناطق صراعا بين تجار مخدرات وعصابات ومنشقين عن مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كان قد جرى تسريحهم.
ويغذي تهريب المخدرات منذ عقود الصراع الداخلي في كولومبيا الذي أودى بحياة ما يزيد على 260 ألف شخص إضافة إلى تشريد الملايين.
وقال جون روخاس حاكم نارينيو (جنوب غرب) إحدى أكثر المناطق تضررا جراء أعمال العنف الأخيرة، السبت في تسجيل فيديو بث على الإنترنت، إن “مجزرة جديدة” خلفت “ستة قتلى على الأقل” وما زال “اثنان في عداد المفقودين”.
ونفّذت عمليات القتل هذه بالطريقة نفسها إلى حد ما، إذ تقوم مجموعة مسلحة المكان وتبدأ إطلاق النار في مكان منعزل أو تقتاد الضحايا ومعظمهم من الشباب، للتخلص من الجثث لاحقا.
ووفقا للحاكم، من المقرر أن يحضر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اجتماعا مع السلطات في جنوب غرب البلاد للبحث في تصاعد العنف المرتبط بتجارة المخدرات.
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