سقوط طائرة إسرائيلية داخل الحدود اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال الجيش الإسرائيلي مساء السبت، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت داخل الحدود اللبنانية .

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء “نشاط عملياتي” على الحدود.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه “لا يوجد خطر من تسرب معلومات، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، بينما لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى قال تنظيم حزب الله إن الطائرة التي سقطت قرب بلدة عيتا الشعب الحدودية قد أسقطت بواسطته، وقد باتت الآن “في حيازته”.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خاض “قتالا” على الحدود مع لبنان بعد إحباط محاولة تسلل “خلية إرهابية” عبر الحدود.

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واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حزب الله “يلعب بالنار”.

وكانت إسرائيل أعلنت حال التأهب القصوى على حدودها الشمالية وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، قبل أن تعود وتخفف من انتشار قواتها لاحقاً.

وارتفع منسوب التوتر بين تل أبيب وميليشيات حزب الله إلى مستوى غير مسبوق، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد مقتل أحد قياديي الميليشيات في غارة جوية قرب مطار دمشق الدولي في وقت سابق من يوليو الجاري.

وكانت الميليشيات الموالية لإيران قد توعدت العام الماضي بالرد على إسرائيل في حال قتلت أحد عناصرها في سوريا، وهو الأمر الذي أثار خشية إسرائيل.

ودفعت إسرائيل بتعزيزات كبيرة إلى الحدود مع لبنان، ورفعت من وتيرة تهديداتها تجاه الميليشيات والدولة اللبنانية على حد سواء.