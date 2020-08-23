كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 397 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 17 ألفا و399 حالة.

وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أعلنت عن تحذيرها من أن بؤرة تفش لفيروس كورونا في العاصمة سيئول تهدد بانتشاره على نطاق أوسع، بعد أن حضر آلاف الأشخاص تجمعا سياسيا الأسبوع الماضي.

ورغم أن العديد من الحالات الكثيرة التي تم رصدها مؤخرا كانت من بين رعايا كنيسة حضر بعضهم التجمع السياسي، إلا أن مسؤولين قالوا، إن "المزيد من المشاركين فيه يجب أن يتم فحصهم لتجنب خروج التفشي عن السيطرة".

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، إلى تطبيق عقوبات على أي فرد يضع عراقيل أمام إجراءات مكافحة انتشار الفيروس، بعد أن وردت شكاوى حكومية من أن بعض الكنائس لا تتعاون مع المسؤولين في قطاع الصحة.

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وقال مكتب الرئيس، إن "نظاما طارئا لمكافحة المرض سيطبق، يضم عقد اجتماعات للمسؤولين رفيعة المستوى كل صباح، والعمل على مدار 24 ساعة، لحين مرور الأزمة".

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 324 إصابة جديدة حتى منتصف ليلة الخميس، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ مارس الماضي، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16670 إصابة، إضافة إلى 309 وفيات.

من جهتها، قالت مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جيونغ إيون-كيونغ، إن "تقارير وردت عن إصابات في 16 إقليما ومنطقة.. نحن قلقون للغاية من احتمال انتشار التفشي على مستوى البلاد".

وفرضت الحكومة من جديد قواعد تباعد اجتماعي في العاصمة وبعض المدن القريبة، من بينها فرض قيود على التجمعات، وحظر اللقاءات المباشرة في الكنائس، وإغلاق الملاهي الليلية والحانات ومقاهي الإنترنت.