كلميم.. حريق يلتهم واحة ” تغجيجت” ويتسبب في خسائرجسيمة بأشجار النخيل واستنفار لإخماد الحريق – صور

إندلع حريق مهول، أمس السبت، بواحة تغجيجت، ضواحي إقليم كلميم ما تسبب في خسائر مادية كبيرة في أشجار النخيل بالمنطقة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تسبب حريق ضخم في في احتراق العشرات من أشجار النخيل، بواحة تغجيجت، التي وصلت الى بعض المنازل بالدوار وسط رعب الساكنة.

وأكد المصدر ذاته، أن الحريق تسبب في خسائر مادية جسيمة في الواحة، فيما تم إشعار السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية على الفور بالحادث.

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