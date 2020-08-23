القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأطباء في مستشفى بوريا بالقرب من مدينة طبرية، صباح اليوم الأحد، وفاة امرأة من كفر مصر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أنه "للأسف، قبل نحو ساعة، توفيت امرأة (53 عاما) من قرية كفر مصر في القسم المعد لمرضى كورونا".

وأضاف أن "المرأة نُقلت للعلاج في القسم من الحجر المنزلي يوم 21 آب/ أغسطس الجاري، ووالدتها (77 عاما) تخض للعلاج في قسم العناية الفائقة لمرضى كورونا، وحالتها حرجة".